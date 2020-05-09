«На ИВЛ 20 пациентов»: в Новосибирске за сутки коронавирусом заразились 76 человек

9 Май 2020 2020-05-09T06:47:46+03:00

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В Новосибирске выявлено еще 76 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает областной Оперштаб.

— На 10 утра 9 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек. Еще 44 человека выздоровели. Подтверждено 2 смерти от коронавирусной инфекции. Общее количество зараженных коронавирусом в регионе составляет — 1025 человек. Из них 55 — дети. На ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации — 48 человек. На данный момент 306 человек выписаны по выздоровлению. Скончались — 14 человек. В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом, — сообщает Оперштаб.

Всего в инфекционных стационарах Новосибирска в настоящее время находится 1197. Это и пациенты, у которых пока только подозревают коронавирус, и люди с подтвержденным диагнозом. 4 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 3 человека — в Черепановскую ЦРБ, 2 — в Сузунскую, 1 пациент — в Карасукскую ЦРБ. Всего в Новосибирской области провели 55 160 тестов на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU