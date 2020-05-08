В Новосибирске в больницу госпитализировали четверых детей с коронавирусом

8 Май 2020 2020-05-08T08:33:40+03:00

В Новосибирске четверых детей с коронавирусом госпитализировали в больницу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что в детскую больницу №3 госпитализировали четверых детей. Всего в больнице с диагнозом COVID-19 теперь 46 детей. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— В регионе с начала эпидемии выявили 949 случаев заражения коронавирусом, 262 пациента выздоровели. За последние сутки госпитализировали 73 человека, — рассказали в оперштабе.

Напомним, с начала эпидемии скончались 12 человек. В основном это люди старше 60 лет, у них были сопутствующие заболевания, также умерли мужчина и женщина, которым было около 30 лет.

Чтобы затормозить распространение коронавируса в регионе объявили масочный режим. Некоторые супермаркеты перестали продавать продукты покупателям без маски. Также строго за соблюдением режима следят в метро.

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Об этом сообщили в оперштабе правительства региона. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU