2020-05-08T08:33:40+03:00
Общество

В Новосибирске в больницу госпитализировали четверых детей с коронавирусом

Они проходят лечение в детской больнице №3
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске четверых детей с коронавирусом госпитализировали в больницу.В Новосибирске четверых детей с коронавирусом госпитализировали в больницу.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что в детскую больницу №3 госпитализировали четверых детей. Всего в больнице с диагнозом COVID-19 теперь 46 детей. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— В регионе с начала эпидемии выявили 949 случаев заражения коронавирусом, 262 пациента выздоровели. За последние сутки госпитализировали 73 человека, — рассказали в оперштабе.

Напомним, с начала эпидемии скончались 12 человек. В основном это люди старше 60 лет, у них были сопутствующие заболевания, также умерли мужчина и женщина, которым было около 30 лет.

Чтобы затормозить распространение коронавируса в регионе объявили масочный режим. Некоторые супермаркеты перестали продавать продукты покупателям без маски. Также строго за соблюдением режима следят в метро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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