В Новосибирске в больницу госпитализировали четверых детей с коронавирусом
В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что в детскую больницу №3 госпитализировали четверых детей. Всего в больнице с диагнозом COVID-19 теперь 46 детей. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.
— В регионе с начала эпидемии выявили 949 случаев заражения коронавирусом, 262 пациента выздоровели. За последние сутки госпитализировали 73 человека, — рассказали в оперштабе.
Напомним, с начала эпидемии скончались 12 человек. В основном это люди старше 60 лет, у них были сопутствующие заболевания, также умерли мужчина и женщина, которым было около 30 лет.
Чтобы затормозить распространение коронавируса в регионе объявили масочный режим. Некоторые супермаркеты перестали продавать продукты покупателям без маски. Также строго за соблюдением режима следят в метро.
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ИСТОЧНИК KP.RU