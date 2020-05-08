Новый рекорд: в Новосибирске за сутки коронавирусом заразилось 73 человека

8 Май 2020 2020-05-08T07:49:10+03:00

В Новосибирской области - 73 новых пациента с коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в оперштабе правительства региона

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В пятницу, 8 мая, стало известно, что в Новосибирской области коронавирусом заразились 73 человека. Это новый суточный рекорд по заболевшим.

Об этом сообщили в оперштабе правительства региона.

— Общее количество заболевших с начала эпидемии — 949, в том числе 46 детей. Выздоровели 262 человека, 12 — скончались, — рассказали в оперштабе.

Кроме того, есть тяжелые пациенты, 54 человека находятся в реанимации, к аппарату ИВЛ подключили 20 человек. Накануне на искусственной вентиляции легких было на пять пациентов больше.

В детской больнице №3 — 72 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Напомним, в регионе с 27 апреля действует масочный режим. В людных местах необходим обязательно носить маску. Эта мера принята, чтобы затормозить распространение коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU