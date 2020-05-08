Новый рекорд: в Новосибирске за сутки коронавирусом заразилось 73 человека
В пятницу, 8 мая, стало известно, что в Новосибирской области коронавирусом заразились 73 человека. Это новый суточный рекорд по заболевшим.
Об этом сообщили в оперштабе правительства региона.
— Общее количество заболевших с начала эпидемии — 949, в том числе 46 детей. Выздоровели 262 человека, 12 — скончались, — рассказали в оперштабе.
Кроме того, есть тяжелые пациенты, 54 человека находятся в реанимации, к аппарату ИВЛ подключили 20 человек. Накануне на искусственной вентиляции легких было на пять пациентов больше.
В детской больнице №3 — 72 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.
Напомним, в регионе с 27 апреля действует масочный режим. В людных местах необходим обязательно носить маску. Эта мера принята, чтобы затормозить распространение коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU