«Привязал к машине и тащил за собой»: сибиряк на «Ниве» жестоко убил лося

6 Май 2020 2020-05-06T12:29:26+03:00

Сибиряк жестоко убил лосы и разделала его на мясо. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

На него завели уголовное дело, а все имущество арестовали

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В Новосибирской области 55-летний житель поселка Краснозерское жестоко убил лося. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Мужчина в охотничьих угодьях в пяти километрах от села Гербаево Краснозерского района произвел отстрел лося. Прицепив животное к своему автомобилю «Нива», он протащил его в близлежащий колок, где разделал тушу и вывез мясо на внедорожнике, — сообщили в полиции.

Сибиряка поймали, нашли у него ружье. На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Сумма ущерба — 80 тысяч рублей.

Сейчас все имущества браконьера арестовали.

В настоящее время уголовное дело расследовано и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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