«Привязал к машине и тащил за собой»: сибиряк на «Ниве» жестоко убил лося
В Новосибирской области 55-летний житель поселка Краснозерское жестоко убил лося. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— Мужчина в охотничьих угодьях в пяти километрах от села Гербаево Краснозерского района произвел отстрел лося. Прицепив животное к своему автомобилю «Нива», он протащил его в близлежащий колок, где разделал тушу и вывез мясо на внедорожнике, — сообщили в полиции.
Сибиряка поймали, нашли у него ружье. На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Сумма ущерба — 80 тысяч рублей.
Сейчас все имущества браконьера арестовали.
В настоящее время уголовное дело расследовано и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU