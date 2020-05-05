2020-05-05T04:48:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 мая: появился новый район с зараженными

Районы, где у сибиряков обнаружили коронавирус: последние данные на 5 мая — на нашей онлайн-карте
Надежда РЫЖКИНА
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Коронавирус появился еще в одном районе Новосибирской области.Коронавирус появился еще в одном районе Новосибирской области.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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5 мая карта распространения коронавируса в Новосибирской области изменилась. За последние сутки инфекция впервые обнаружена в Чулымском районе. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Сегодня на карту мы добавили Чулымский район. Также помимо него отмечены: города Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь; районы Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Барабинский, Здвинский, Ордынский, Сузунский, Усть-Таркский, Тогучинский, Искитимский, Мошковский и Куйбышевский.

— Всего в регионе зарегистрировано 681 случаев заражения коронавирусом. Из них 28 — дети. 179 человек выздоровели, 9 скончались, — сообщает оперативный штаб Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 4 мая скончались еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией — мужчина и женщина. Мужчине был 61 год, женщине — 55 лет. Но в тот же день появились и выздоровевшие — еще 29 человек.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 мая

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 мая

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ИСТОЧНИК KP.RU

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