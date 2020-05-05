Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 мая: появился новый район с зараженными

5 Май 2020 2020-05-05T04:48:18+03:00

Районы, где у сибиряков обнаружили коронавирус: последние данные на 5 мая — на нашей онлайн-карте

Изменить размер текста: A A

5 мая карта распространения коронавируса в Новосибирской области изменилась. За последние сутки инфекция впервые обнаружена в Чулымском районе. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Сегодня на карту мы добавили Чулымский район. Также помимо него отмечены: города Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь; районы Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Барабинский, Здвинский, Ордынский, Сузунский, Усть-Таркский, Тогучинский, Искитимский, Мошковский и Куйбышевский.

— Всего в регионе зарегистрировано 681 случаев заражения коронавирусом. Из них 28 — дети. 179 человек выздоровели, 9 скончались, — сообщает оперативный штаб Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 4 мая скончались еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией — мужчина и женщина. Мужчине был 61 год, женщине — 55 лет. Но в тот же день появились и выздоровевшие — еще 29 человек.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 мая

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое умерли за сутки: рассказываем, кто скончался от коронавируса в Новосибирской области

Болезнь не пережили мужчина и женщина (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU