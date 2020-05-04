2020-05-04T07:47:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Двое умерли за сутки: рассказываем, кто скончался от коронавируса в Новосибирской области

Болезнь не пережили мужчина и женщина
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирской области мужчина и женщина скончались от коронавируса.В Новосибирской области мужчина и женщина скончались от коронавируса.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В оперативном штабе по коронавирусу в Новосибирской области сообщают о еще двух летальных исходах из-за COVID-19. За прошлые сутки скончался мужчина, ему был 61 год, и женщина 55 лет.

Таким образом, на территории региона коронавирус стал причиной смерти девяти человек. Общее число людей с подтвержденным диагнозом – 681 человек, 150 новосибирцев справились с болезнью и отправились домой.

28 человек из общего количества зараженных - это дети. За последние сутки добавилось двое несовершеннолетних. При этом общее количество зараженных продолжает расти. По данным на 10 утра 4 мая в регионе добавился еще 61 человек с подтвержденным диагнозом.

На аппаратах ИВЛ сейчас находится 12 человек, интенсивную терапию проходят еще 36 пациентов.

Напомним, вчера оперативный штаб сообщал о 51 новом случае заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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