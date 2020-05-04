«Готовы с 6 мая ввести»: мэр Новосибирска о возможном запуске системы электронных пропусков

4 Май 2020 2020-05-04T10:55:33+03:00

В Новосибирске все готовы к введению системы электронных пропусков как в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока такое решение не принято, но все проверки систем по этому направлению проведены

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске все готово к введению системы электронных пропусков. Об этом сегодня заявил Мэр Анатолий Локоть в прямом эфире Вести live. Глава города ответил на вопрос, возможно ли в нашем городе введение таких же мер, как в столице.

- Что касается электронных пропусков, по поручению губернатора, подготовительная работа проведена, все готово. Мы готовы с 6 числа, если будет решение штаба, если губернатор примет решение, у нас этот режим будет введен в городе Новосибирске. Но при этом решение пока не принято, - отметил Анатолий Локоть.

Также глава города считает, что вводить данные меры в Новосибирске пока не следовало бы, так как велик рост протестных настроений, что также может дать увеличение заболеваемости.

Напомним, ранее губернатор Андрей Травников говорил о готовности региона перенять московский опыт по введению электронных пропусков на базе федеральной платформы выдачи цифровых пропусков «Госуслуги СТОП Коронавирус». Регион начнет действовать по данной системе, как только будет дан старт по всей стране.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU