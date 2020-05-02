2020-05-02T05:55:54+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 мая: рассказываем, что происходит в регионе

Районы, где у сибиряков обнаружили коронавирус последние данные на 2 мая — на нашей онлайн-карте
Анна ПАШАГИНА
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Коронавирус в новых регионах не обнаружен.Коронавирус в новых регионах не обнаружен.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Коронавирус не спешит «завоевывать» новые районы в Новосибирской области. Как сообщает оперштаб, инфекция не обнаружена в других населенных пунктах региона.

На онлайн-карте отмечены все те же места, где обнаружили людей с коронавирусом. В их число попадает город Новосибирск, Бердск, Кольцово, Барабинск, Тогучин, поселок Краснообск. Еще инфекция была обнаружена в 10 районах области: Новосибирский, Черепановский, Здвинский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Усть-Таркский, Ордынский и Сузунский районы.

— в Новосибирской области зафиксировано 526 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 105 человек выздоровели, скончались 5 пациентов, — сообщает областной оперштаб.

Ранее, «КП-Новосибирск» писала, что вчера, 30 апреля, скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Мужчине было 73 года.

Все районы, где обнаружили коронавирус смотрите на нашей онлайн-карте.

Все районы, где обнаружили коронавирус смотрите на нашей онлайн-карте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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