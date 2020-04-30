2020-04-30T17:41:20+03:00
Дом. Семья

Вьетнамская утка Боря, которую заперли на карантин в аэропорту, несет чиновникам яйца

Птица в полном порядке: для нее даже установили ванночку
Татьяна СОЛОВОВА
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С Борей в изоляторе все в порядке. Фото: Управление Россельхознадзора по Новосибирской области.С Борей в изоляторе все в порядке. Фото: Управление Россельхознадзора по Новосибирской области.
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У истории с вьетнамской уткой Бориславой, которую разлучили в аэропорту с хозяевами, кажется, будет счастливый финал. Напомним, хозяева привезли птицу из Вьетнама, но в ветеринарной клинике в Нячанге на нее не оформили нужных документов. В итоге хозяева Бори отправились в обсервацию без своей любимицы, а утка осталась в изоляторе в аэропорту.

- Птица чувствует себя удовлетворительно и ежедневно принимает водные процедуры - для нее специально установили ванночку, - рассказали корреспондентам КП-Новосибирск в Управлении Россельхознадзора по Новосибирской области.

Боре, похоже, спокойно переносит карантин: гнсмотря на стресс, продолжила нести яйца. Сейчас в изоляторе их хранится уже три. А совсем скоро утку вернут ее хозяевам, если с анализами у пернатой нарушительницы будет все в порядке.

- У птицы отобраны пробы для проведения комплекса необходимых исследований. После получения результатов лабораторных исследований будет принято решение о передаче утки владельцам, - продолжают в ведомстве.

Вьетнамская утка Боря, которую заперли на карантин в аэропорту, несет чиновникам яйца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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