30 Апр 2020 2020-04-30T17:41:20+03:00

С Борей в изоляторе все в порядке. Фото: Управление Россельхознадзора по Новосибирской области.

Птица в полном порядке: для нее даже установили ванночку

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У истории с вьетнамской уткой Бориславой, которую разлучили в аэропорту с хозяевами, кажется, будет счастливый финал. Напомним, хозяева привезли птицу из Вьетнама, но в ветеринарной клинике в Нячанге на нее не оформили нужных документов. В итоге хозяева Бори отправились в обсервацию без своей любимицы, а утка осталась в изоляторе в аэропорту.

- Птица чувствует себя удовлетворительно и ежедневно принимает водные процедуры - для нее специально установили ванночку, - рассказали корреспондентам КП-Новосибирск в Управлении Россельхознадзора по Новосибирской области.

Боре, похоже, спокойно переносит карантин: гнсмотря на стресс, продолжила нести яйца. Сейчас в изоляторе их хранится уже три. А совсем скоро утку вернут ее хозяевам, если с анализами у пернатой нарушительницы будет все в порядке.

- У птицы отобраны пробы для проведения комплекса необходимых исследований. После получения результатов лабораторных исследований будет принято решение о передаче утки владельцам, - продолжают в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/776427" frameborder="0"></iframe> Вьетнамская утка Боря, которую заперли на карантин в аэропорту, несет чиновникам яйца.

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