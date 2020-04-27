«Она крякает и плачет! Для нее это стресс»: туристов, вернувшихся в Россию из Вьетнама, разлучили с уткой Бориславой

Прилет чартера из Вьетнама в новосибирском аэропорту обернулся настоящим скандалом, и дело не в том, что всех прилетевших отправят в обсервацию. Бунт пассажиры устроили из-за … утки Бориславы. Пернатую путешественницу не выпускают из «Толмачево», а ее хозяева отказываются уезжать куда-то без своей питомицы.

Борю хозяева купили на рынке. Фото: личный архив.

«ОНА КАК РЕБЕНОК»

- Борислава у нас появилась семь месяцев назад, - рассказала КП-Новосибирск фотограф-фрилансер Марьяна Литвинова, хозяйка утки. – Мы с мужем тогда жили в Нячанге, и посмотрели жуткое видео, как животных там продают на убой. Когда мы пошли на рынок, то увидели коробку с 15 утятами, и не смогли пройти мимо. Муж сразу сказал: «Давай возьмем утенка?». Я сразу сказала: «Давай!».

Пернатая отправилась в мини-отель, где жили ее хозяева. Правда, супруги были уверены, что купили утку-мальчика.

- Мы даже имя дали – Борис. А когда поняли, что это - девочка, стали звать ее Бориславой, сокращенно - Боря, - говорит Марьяна.

Боря гуляла с хозяевами по пляжу. Фото: личный архив.

Первую ночь Боря провела в постели с новыми хозяевами: ее нельзя было оставить в одиночестве ни на секунду, потому что утка начинала сильно крякать.

- Боре было нужно, чтобы мы находились у нее в пределах видимости. Она спала у нашей кровати. Как только она начинала беспокоиться и крякать, я или муж опускали руку, чтобы она видела ее и успокоилась, - объясняет Марьяна.- Она ведь совсем как ребенок!

Еще специально для Бори купили подушку-кольцо, с которым обычно летают в самолетах: уточке казалось, что она под крылышком, и птица спокойно засыпала.

Борю во Въетнаме знали все местные. Фото: личный архив.

В Нячанге с новыми хозяевами Боря провела два дня: начинался сезон дождей, и семья переехала в более теплый и солнечный Муйне. Там они арендовали дом с небольшим двориком, и Борислава в нем гуляла днем. А вечером отправлялась на пляж вместе с хозяевами.

- Когда люди видели ее, то постоянно говорили «утя-утя». И чтобы Боря реагировала только на нас, мы стали говорить ей «цыпа-цыпа». Теперь она только на эти слова и на свое имя реагирует, - говорит Марьяна. – А еще когда мы говорим «на», то понимает, что сейчас ей дадут вкусности.

Туристы завели во Въетнаме домашнюю утку Бориславу и вывезли ее в Россию.Наша утя чипирована, привита от птичьего гриппа и имеет паспорт международного образца, теперь это официально Борислава

«ЧИПИРОВАЛИ, ПРИВИВКУ СДЕЛАЛИ»

Когда из-за вспышки коронавируса консульство предупредило что готовится последний рейс в Россию, и в ближайшее время других вылетов не будет, Марьяна и ее муж решили возвращаться. Речи о том, чтобы оставить Бориславу, даже не шло.

- Мы обратились в ветеринарную клинику, чтобы нам сделали все документы: специально распечатали из интернета перечень: нас заверили, что все подготовили, - вздыхает Марьяна.

Борю чипировали, поставили ей прививку от гриппа, купили для нее специальную переноску – это обошлось примерно в 2,7 миллиона донг, то есть более 8 тысяч рублей. Еще 75 долларов (5,5 тысяч рублей) в аэропорту пришлось заплатить за то, чтобы Борю взять непосредственно в салон самолета.

Боря - любимица семьи. Фото: личный архив.

«БУДЕМ ЖИТЬ В АЭРОПОРТУ»

Когда супруги вместе с Борей прилетели в новосибирский аэропорт «Толмачево», их ждал неприятный сюрприз.

- Нам сказали, что на ввоз Бори нет разрешения от ветеринарного надзора. А мы-то об этом не знали: специально еще в ветеринарной клинике Вьетнама переспрашивали, все ли в порядке. Нас успокаивали, что да, - объясняет Марьяна.

Сейчас Борю не выпускают из аэропорта:

- Нам сказали, что в аэропорту на карантине она пробудет две недели, - возмущается Марьяна. – Но мы никуда без нее не поедем! Вы бы оставили своего ребенка! Она же как только нас не видит, крякать начинает! Для нее это такой стресс! Муж сейчас добивается, чтобы утку нам разрешили оставить! Иначе будем вместе с ней жить в аэропорту!

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

Как проходила самоизоляция российских туристов во Въетнаме вместе с уткой.Когда у тебя домашнее животное утка, самоизоляция проходит веселей. Также у уточки есть свой инстаграм https://www.instagram.com/ytkaborya/?hl=ru #животные #юмор #смешноевидео #смешнаяутка #уткаизвьетнама #уткавнячанге #домашняяутка #ручнаяутка #дрессированнаяутка #nhatrang #funnyanimals #domesticduck #coolanimal #Vietnamese duck

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