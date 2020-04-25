«Сделал сигнализацию»: новосибирцы осудили водителя, запершего пса в авто

25 Апр 2020 2020-04-25T18:47:42+03:00

Пользователи соцсетей возмущены, что животное оставили на ночь в машине

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Новосибирский водитель «Жигулей» оказался в центре скандала из-за запертой в машине собаке. Очевидцы утверждают, что пес ночует каждую ночь в машине, и хозяин использует его в качестве противоугонной системы.

Местная жительница Анастасия пожаловалась на жестокое обращение с животным в сообществе «Инцидент-Новосибирск» «ВКонтакте». По словам сибирячки, хозяин пса каждую ночь оставляет авто у дома по улице Римского-Корсакова, 28\2.

Девушка требует наказать водителя за жестокое обращение с животными. К тому же, его автомобиль припаркован неправильно — прямо на выезде со двора на улицу Немировича-Данченко, и за это тоже водитель должен понести наказание.

Многие пользователи соцсетей с сибирячкой солидарны:

— Хозяин сам бы там спал, — написал Виталий Корчуганов.

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