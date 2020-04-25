2020-04-25T10:31:48+03:00
Общество

«Отомстила за мужа»: девушка вывалила мусор на авто соседа

Владелец машины уверяет: это месть за то, что она проиграла суд
Никита МАНЬКО
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Война за парковку идет уже два года. Фото предоставлены Олегом КролевцомВойна за парковку идет уже два года. Фото предоставлены Олегом Кролевцом
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Новосибирец Олег Кролевец уже второй год конфликтует с соседом из-за парковочного места. Мужчина ставит машину на общей парковке, которую якобы продали соседу вместе с квартирой.Сибиряк засудил соседа за драку, в отместку ему высыпали мусор на машину.

Как рассказал КП-Новосибирск Олег Кролевец, конфликт начался еще в 2018 году, когда новый сосед потребовал освободить парковку, так как купил квартиру якобы с парковочным местом. Отказ мужчина не принимал и попытался убедить Олега силой.

— В 2018 году было первое нападение, я тогда снял побои, но простил соседа. В апреле прошлого года на меня напал сосед с еще одним парнем, тогда я попал в больницу с сотрясением мозга. После этого было третье нападение. Все травмы были зафиксированы, в полиции возбудили одно дело о побоях и два уголовных дела о вреде здоровью легкой и средней тяжести , — рассказал КП-Новосибирск Олег Кролевец.

Заседание по административному делу о побоях прошло 23 апреля, суд постановил выплатить за побои пять тысяч рублей. Жена соседа-ответчика решила отомстить тем же вечером — вышла во двор и вывалила мусор на машину Олега.

— Несколько лет назад автовладельцы скинулись по три тысячи рублей на грузовик с щебенкой и отсыпали парковку. Установили таблички и решили, что это их собственность. Но все было неофициально, по закону это самозахват — это подтвердила и старшая по дому на суде. Но эти люди привыкли считать, что можно брать деньги за общедомовую территорию, — сообщил Олег Кролевец.

Мужчина добавил, что, кроме, нападений терпел от соседей мелкие пакости — спущенные колеса, картофель в выхлопной трубе.Сейчас в Ленинском суде находятся два уголовных дела, их начнут рассматривать уже в ближайшее время.

Девушка выкинула мусор на машину в Новосибирске.Месть за парковку и суд. Девушка выбросила мусор на капот машины. Всё та же Волховская

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ИСТОЧНИК KP.RU

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