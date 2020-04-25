«Хочу сказать вам спасибо»: вице-мэр не нашла нарушителей самоизоляции в парках Новосибирска
Новосибирцы не пришли на набережную, несмотря на довольно теплую погоду, чем обрадовали местные власти. В пятницу, 24 апреля, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова решила поискать в парках нарушителей режима самоизоляции. Видео с набережной чиновница сняла в 18.00 и выложила в Facebook: никто из прохожих не попал в кадр.
- Набережная пуста, новосибирцы сидят дома. Я хочу сказать вам огромное спасибо, потому что вы помогаете друг другу. Вы помогаете старшему поколению, вы помогаете друзьям. Я больше чем уверена, что буквально через несколько недель мы встретимся здесь, на Михайловской набережной, организуем огромный концерт и все вместе проведем здесь время, - сообщила Анна Терешкова.
Пользователи соцсетей сейчас обсуждают пост Анны Терешковой:
- Да никто дома не сидит, во дворы все переместились, - написал Александр Кутернин.
- Просто погоды нет. Я из окна каждый день наблюдаю, как толпы людей тусуются в сквере перед Оперным театром,- уверен Владимир Усов.
Вице-мэр Анна Терешкова не нашла нарушителей на набережной Новосибирска.Видео со страницы Анны Терешковой в facebookНикита МАНЬКО
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ИСТОЧНИК KP.RU
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