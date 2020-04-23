«Сменила прописку и готовится к свадьбе»: стала известна судьба жабы, прилетевшей в чемодане из Таиланда
Жаба, прилетевшая в Новосибирск из Таиланда, сейчас живет в Москве. Путешественницу к себе забрала опытная террариумист, а желающих отвезти жабу обратно, в солнечную страну, не нашлось.
— Кто-то содержит кошек как домашних питомцев, кто-то попугайчиков, кто-то змей, а кто-то любит амфибий. Этот вид не сложен в содержании и часто встречается в условиях неволи. Жаба поехала на поезде. Ей сделали специальный контейнер с хорошей вентиляцией воздуха и положили туда мох. На поезде отвезти жабу было проще, нежели на самолете, так как нужно было постоянно контролировать температуру, да и попутчик вовремя нашелся, — рассказала КП-Новосибирск пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.
Жаба поехала в Москву на поезде в специальном контейнере. Фото: Центр реабилитации диких животных
В столичной квартире, ставшей необычной туристке домом, есть жабы, однако они другого вида. Новая хозяйка планировала подыскать пару путешественнице: взять такого же самца.
Напомним, в феврале новосибирцы, прилетевшие с отдыха в Таиланде, случайно привезли с собой жабу. Экзотическую находку они обнаружили, когда открыли чемодан, а оттуда на них смотрела жаба.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Открываем чемодан — она глаза лупит»: жаба прилетела из Таиланда в чемодане сибиряков.
Чтобы ее депортировать на родину, нужно сделать документы, либо также незаметно подкинуть кому-нибудь в багаж. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU