«Сменила прописку и готовится к свадьбе»: стала известна судьба жабы, прилетевшей в чемодане из Таиланда

23 Апр 2020 2020-04-23T08:33:32+03:00

Жаба прилетела в Новосибирск из Таиланда в чемодане. Фото: Центр реабилитации диких животных

Она осталась в России, потому что никто не решился отвезти ее на родину

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Жаба, прилетевшая в Новосибирск из Таиланда, сейчас живет в Москве. Путешественницу к себе забрала опытная террариумист, а желающих отвезти жабу обратно, в солнечную страну, не нашлось.

— Кто-то содержит кошек как домашних питомцев, кто-то попугайчиков, кто-то змей, а кто-то любит амфибий. Этот вид не сложен в содержании и часто встречается в условиях неволи. Жаба поехала на поезде. Ей сделали специальный контейнер с хорошей вентиляцией воздуха и положили туда мох. На поезде отвезти жабу было проще, нежели на самолете, так как нужно было постоянно контролировать температуру, да и попутчик вовремя нашелся, — рассказала КП-Новосибирск пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Жаба поехала в Москву на поезде в специальном контейнере. Фото: Центр реабилитации диких животных

В столичной квартире, ставшей необычной туристке домом, есть жабы, однако они другого вида. Новая хозяйка планировала подыскать пару путешественнице: взять такого же самца.

Напомним, в феврале новосибирцы, прилетевшие с отдыха в Таиланде, случайно привезли с собой жабу. Экзотическую находку они обнаружили, когда открыли чемодан, а оттуда на них смотрела жаба.

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ИСТОЧНИК KP.RU