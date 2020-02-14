«Открываем чемодан — она глаза лупит»: жаба прилетела из Таиланда в чемодане сибиряков

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:58:50+03:00

Чтобы ее депортировать на родину, нужно сделать документы, либо также незаметно подкинуть кому-нибудь в багаж

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Новосибирские туристы сами того не зная, привезли из Таиланда чернорубцовую жабу. Нелегальную пассажирку они обнаружили у себя в чемодане, когда дома разбирали вещи. Жаба спокойно себе там сидела и удивленно смотрела на людей. Новосибирцы связались с Центром реабилитации диких животных.

— Они попросили срочно ее забрать, максимум на что их хватило, это посадить в банку, и вынести за пазухой на улицу, там я у них жабу забрала, мы ее пересадили в террариум, создали все условия, жаба сидит сейчас в шоке, и, кажется, мечтает вернуться на свою родину, — рассказала КП-Новосибирск пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова. — Насекомых мы ей накидали, поесть она их поела, жаба адаптируется к нашим сибирским суровым условиям.

По словам Алисы Богомоловой чернорубцовая жаба не редкость в Азии. Но чтобы ее вывезти обратно, нужно оформить целую кучу документов. Так что пока жаба-нелегал поживет в террариуме Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU