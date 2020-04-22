Киргизов, застрявших в Новосибирске из-за эпидемии коронавируса, вывезут на родину

22 Апр 2020 2020-04-22T07:28:37+03:00

Но сначала из Киргизии заберут россиян

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В среду, 22 апреля, граждан Киргизии, застрявших в Новосибирске из-за эпидемии коронавируса, планируют отправить домой.

Об этом сообщает МИД Киргизии.

— Мы проработали с российской стороной вопрос возвращения граждан Кыргызстана из Новосибирска. Но сначала Россия заберет своих граждан, а потом тем же рейсом заберут жителей Киргизии из Новосибирска, — рассказали в МИД.

Напомним, граждане Киргизии почти месяц провели в Новосибирске. Они не смогли попасть домой, потому что Киргизия закрыла границы из-за угрозы распространения коронавируса.

Людям предоставили временное жилье и питание. За это не надо было платить. Но они заявили, что их условия жизни невыносимые. Из-за нервного срыва одна женщина потеряла ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU