Киргизов, застрявших в Новосибирске из-за эпидемии коронавируса, вывезут на родину
В среду, 22 апреля, граждан Киргизии, застрявших в Новосибирске из-за эпидемии коронавируса, планируют отправить домой.
Об этом сообщает МИД Киргизии.
— Мы проработали с российской стороной вопрос возвращения граждан Кыргызстана из Новосибирска. Но сначала Россия заберет своих граждан, а потом тем же рейсом заберут жителей Киргизии из Новосибирска, — рассказали в МИД.
Напомним, граждане Киргизии почти месяц провели в Новосибирске. Они не смогли попасть домой, потому что Киргизия закрыла границы из-за угрозы распространения коронавируса.
Людям предоставили временное жилье и питание. За это не надо было платить. Но они заявили, что их условия жизни невыносимые. Из-за нервного срыва одна женщина потеряла ребенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU