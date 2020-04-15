«Общий душ и нет тумбочек!»: граждане Киргизии, которые не могут улететь домой, возмущены хостелом, а одна из мигранток потеряла ребенка

Три недели граждане Киргизии не могут вылететь из Новосибирска домой. Сначала они жили в аэропорту Толмачево, потом иностранцев отправили в хостел. Но условия им не нравятся, как и бесплатная еда. «Заложники коронавируса» говорят, что сильно переживают, а у одной из мигранток на фоне стресса случился выкидыш.

«ИЩИТЕ РАБОТУ»

Иностранцы столкнулись с отменой рейсов еще в марте. Их родная страна не готова принять и вывезти своих граждан домой, из-за коронавируса Киргизия полностью закрыла воздушное пространство. С тех пор киргизы, оказавшиеся в Новосибирске, ищут возможность вернуться на родину. Каждый день они мониторят сайты, звонят в консульство, чтобы узнать дату вылета. Пока - безрезультатно.

Чтобы людям можно было хоть где-то переждать время изоляции, для них сняли хостел. За чей счет это сделали?

- Хостел на 10 дней оплатила международная организация по миграции, одноразовое горячее питание предоставляют наши соотечественники, работающие в Новосибирске, по договоренности с руководством киргизской диаспоры, - поделилась с КП-Новосибирск Ирина Степкичева, гражданка Кыргызстана. - Что будет дальше, мы не знаем.

Коронавирус - форс-мажор для всего мира. Но иностранцы считают, что их страна могла бы оказать им большее внимание.

- Тут общий душ, туалет, двухъярусные кровати. В комнатах нет тумбочек, - называют минусы киргизы.

Условия, конечно, не 5 звезд, но у людей хотя бы есть крыша над головой, причем бесплатно для них самих. Известно, что граждане других стран, оказавшиеся в подобной ситуации также за рубежом, вовсе не получают никакой помощи - рассчитывают только на свои силы.

- У нас другая ситуация. У многих деньги уже просто заканчиваются, так как планировали улететь еще в марте. Основная масса среди нас - студенты, женщины с детьми, беременные, командировочные, пациенты клиник различного профиля, лица, проходившие в Новосибирске медицинскую реабилитацию, транзитники, люди, находившиеся здесь краткосрочно по семейным обстоятельствам, - перечисляет Ирина, оправдывая запросы граждан Кыргызстана.

По словам женщины, генконсул предложил иностранным гражданам искать себе в Новосибирске работу.

- Хорошо, если мужчины смогут найти подработку, но как ее искать беременным, пенсионерам и тем, кто после операций? Нам только и говорят: «В Кыргызстане сложная экономическая ситуация. Вы должны остаться в России, снять жилье и трудоустроиться». Но так не пойдет, - считает женщина.

«У НЕЕ БЫЛ СТРЕСС»

Среди пассажиров отмененных рейсов - три беременные женщины. У одной из них на восьмой неделе случился выкидыш. В понедельник, 13 апреля, ее увезли в больницу.

- Когда она узнала, что мы 11-го числа никуда не летим, у нее случилась истерика. Еле успокоилась. Выкидыш - это последствие стресса и нервной обстановки. Девушка просто хотела попасть домой, - объясняет Ирина. - Есть еще две беременные женщины: одна - на четвертом месяце, вторая - на седьмом. У одной из них больные почки, она тоже на грани срыва.

Однако и беременных, и всех остальных постоянно осматривают врачи. Приходят в хостел каждый день, измеряют температуру, особенно интересуются здоровьем пенсионеров.

- Да не больны мы! Уже почти месяц живем вместе! Если бы у кого-то были признаки коронавируса, давно бы проявились. Пустите нас домой! - возмущается Ирина.

По последней информации, до 30 апреля Киргизия точно не пустит на свою территорию ни один самолет. Люди надеются, что в начале мая увидят своих родных, если, конечно, их страна не продлит режим тотальной самоизоляции.

Корреспондент КП-Новосибирск обратился и в консульство Республики Кыргызстан в Новосибирске. Консул Калдарали Маматалиев сообщил, что не будет отвечать на вопросы.

- Мы не можем давать никаких комментариев. Обращайтесь в МИД Республики Кыргызстан, - сказал КП-Новосибирск консул.

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