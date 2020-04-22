Колодец, в который провалились мальчики, закроют люками

22 Апр 2020 2020-04-22T06:13:21+03:00

В открытый колодец упали дети 5 и 7 лет. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Об этом сообщили в прокуратуре области

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Прокуратура Новосибирской области закончила проверку случая в городе Оби. Там в начале марта на заброшенной стройке играли дети и провалились в пятиметровый колодец.

— Администрация города Оби была обязана проконтролировать, чтобы на строительной площадке было ограждение по всему периметру, а на смотровых колодцах были крышки. Но чиновники обязанности не исполнили, — пришли к выводу в прокуратуре.

Теперь прокуроры потребовали от главы администрации города устранить нарушения. В ведомстве будут следить, как исполнят эти требования.

Напомним, несчастный случай произошел 7 марта. Без присмотра взрослых на стройплощадке играли трое мальчиков 5, 7 и 11 лет. Двое младших упали в колодец, а старший позвал на помощь взрослых. Детей отвезли в больницу, где им оказали медпомощь.

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