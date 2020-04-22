Колодец, в который провалились мальчики, закроют люками
Прокуратура Новосибирской области закончила проверку случая в городе Оби. Там в начале марта на заброшенной стройке играли дети и провалились в пятиметровый колодец.
— Администрация города Оби была обязана проконтролировать, чтобы на строительной площадке было ограждение по всему периметру, а на смотровых колодцах были крышки. Но чиновники обязанности не исполнили, — пришли к выводу в прокуратуре.
Теперь прокуроры потребовали от главы администрации города устранить нарушения. В ведомстве будут следить, как исполнят эти требования.
Напомним, несчастный случай произошел 7 марта. Без присмотра взрослых на стройплощадке играли трое мальчиков 5, 7 и 11 лет. Двое младших упали в колодец, а старший позвал на помощь взрослых. Детей отвезли в больницу, где им оказали медпомощь.
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