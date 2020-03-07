«На дне была вода»: двое мальчиков из города Обь провалились в колодец
В субботу, 7 марта, в городе Обь Новосибирской области двое детей провалились в колодец. Об этом в группе «Инцидент Новосибирск» сообщили очевидцы.
— У нас около дома заброшенный котлован, мы несколько раз писали в администрацию. В котловане постоянно играют дети. Летом в нем стоит вода, края осыпаются. В нескольких местах открытые колодцы, их не видно, — рассказала подписчица.
Именно там в беду и попали дети: к счастью, прохожие увидели, что случилось, и вызвали спасателей.
Проверку случая начнет следственный комитет. Фото: «Инцидент Новосибирск»
— Выезжало пожарно-спасательное подразделение. В колодце было двое мальчиков, 5 и 7 лет. Детей госпитализировали, их состояние удовлетворительное, травмы они не получили. Колодец расположен в поле на строительной площадке, глубина около 5 метров. Возле колодца нет опознавательных знаков. Внутри была талая вода, — подтвердил руководитель пресс-службы МЧС Павел Винаков.
В ГУ МВД по области дополнили, что на стройке гуляли трое мальчиков: старшему было 11 лет. Именно он и позвал на помощь взрослых.
— Сотрудники полиции по делам несовершеннолетних города Оби опросили родителей детей. Оба ребенка из благополучных семей. С родителями проведены профилактические беседы. Проверку по этому факту проводит следственный комитет, — рассказали в пресс-службе ведомства.
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