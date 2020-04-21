«Какой чудный глазастик»: сотрудники зоопарка выкамливают крошку-лемура из бутылочки
Появление нового детеныша в Новосибирском зоопарке стало испытанием для сотрудников зверинца. После родов самка перестала часто кормить малыша, но заботиться о нем продолжала. Тогда специалисты взяли бутылочки с молочной смесью и сами кормили малыша, не давали ему оставаться голодным.
Вскоре специалисты решили воссоединить семью. Они открыли переход из клетки самца, и отец принял детеныша.
- Папу малыша сначала поселили в соседнем вольере, а через несколько дней открыли дверь, разделявшую их. Теперь вся семья вместе, малыш окружен заботой обоих родителей. При этом сотрудники зоопарка продолжают его кормить молочной смесью из бутылочки, — сообщили в Новосибирском зоопарке.
Пользователи соцсетей в восторге от новорожденного лемура Вари.
-Какой чудный глазастик, — написала Наталья Острякова.
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ИСТОЧНИК KP.RU