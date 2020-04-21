«Какой чудный глазастик»: сотрудники зоопарка выкамливают крошку-лемура из бутылочки

21 Апр 2020 2020-04-21T18:15:24+03:00

После родов мама детеныша не смогла выполнять свои обязанности

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Появление нового детеныша в Новосибирском зоопарке стало испытанием для сотрудников зверинца. После родов самка перестала часто кормить малыша, но заботиться о нем продолжала. Тогда специалисты взяли бутылочки с молочной смесью и сами кормили малыша, не давали ему оставаться голодным.

Вскоре специалисты решили воссоединить семью. Они открыли переход из клетки самца, и отец принял детеныша.

- Папу малыша сначала поселили в соседнем вольере, а через несколько дней открыли дверь, разделявшую их. Теперь вся семья вместе, малыш окружен заботой обоих родителей. При этом сотрудники зоопарка продолжают его кормить молочной смесью из бутылочки, — сообщили в Новосибирском зоопарке.

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-Какой чудный глазастик, — написала Наталья Острякова.

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Специалисты решили не забирать детеныша у мамы, а помочь ей в заботе о нем.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU