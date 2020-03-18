Пьет из бутылочки с соской: в Новосибирском зоопарке показали, как выкармливают малыша кинкажу

18 Март 2020 2020-03-18T13:14:24+03:00

Специалисты решили не забирать детеныша у мамы, а помочь ей в заботе о нем

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В Новосибирском зоопарке сотрудники помогают маме-кинкажу выкармливать своего малыша. Такое происходит в нашем зверинце не впервые, однако теперь специалисты решили не забирать детеныша у мамы, а помочь ей в заботе о нем.

Специалисты решили не забирать детеныша у мамы, а помочь ей в заботе о нем. Фото: "Новосибирский зоопарк"

— Дело в том, что мама не отказывается заботиться о малыше: она его греет, вылизывает и постоянно находится с ним рядом. Поэтому сотрудники зоопарка забирают крохотного малыша только на кормление, а потом отдают его обратно матери, — сообщается в официальной группе Новосибирского зоопарка Вконтакте.

Сотрудники зоопарка забирают крохотного малыша только на кормление, а потом отдают его обратно матери. Фото: "Новосибирский зоопарк"

И процесс этот, по словам сотрудников, совсем не легкий! Ведь нужно сначала отвлечь новоиспеченную маму, чтобы она не переживала, успеть покормить малыша из бутылочки с соской и быстро вернуть его назад. А делать это нужно каждые три часа: со временем интервалы между кормлениями станут больше, но пока еще необходимо соблюдать особый режим и график.

СПРАВКА КП

Кинкажу — хищник из семейства енотовых. Он обитает в Центральной и Южной Америке. Внешне эти животные размером с маленькую кошку. У них округлая голова, круглые и широко расставленные уши и очень цепкий хвост, который позволяет им «перелетать» с ветки на ветку. В Новосибирском зоопарке кинкажу содержатся с 2007 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU