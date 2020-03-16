«Выросли уже четыре зуба»: в новосибирском зоопарке показали забавные фото малышки-орангутана

16 Март 2020 2020-03-16T18:05:44+03:00

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Орангутану Джулии из Новосибирского зоопарка 15 марта исполнилось полгода. Круглосуточно о малышке заботятся сотрудники зверинца.

— В первые месяцы своей жизни эти животные, как, в общем-то, и все другие виды, особенно уязвимы. Причем, это касается как естественных природных условий, так и жизни в стенах зоопарка. И если малыша не кормит мама — то рисков становится больше. Вот и дочку орангутанов Мишель и Бату пришлось взять на искусственное вскармливание: сотрудники зоопарка заботятся о ней круглые сутки. За эти шесть месяцев Джулия заметно подросла и окрепла. Если первое время ее кормили только молочной смесью из бутылочки, то сейчас Джулия уже с удовольствием ест пюре с кусочками фруктов. И расправляется с такой «взрослой» едой малышка очень ловко, ведь у нее выросли уже четыре зуба! А еще, она любит играть с канатом, который натянули в ее вольере сотрудники зоопарка: Джулия любит хвататься за него и раскачивать из стороны в сторону, — рассказывают в официальной группе Новосибирского зоопарка Вконтакте.

Джулия любит хвататься за канат и раскачивать из стороны в сторону. Фото: "Новосибирский зоопарк"

Как утверждают в зоопарке, всем детенышам орангутана игры необходимы, а Джулии они нужны в особенности. Ведь вокруг малышки пока нет других сородичей, у которых она могла бы всему научиться. Поэтому важно суметь создать такую среду, которая будет помогать ей развиваться. Кстати, старший брат Джулии Матику сейчас живет в большой семье орангутанов в зоопарке в Москве. И Джулию тоже планируют перевести в общий вольер. Но для этого нужно сначала устроить ее встречу с родителями. В зверинце надеются, что Мишель и Бату будут лояльны и проявят к Джулии интерес.

ИСТОЧНИК KP.RU