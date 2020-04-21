2020-04-21T17:17:18+03:00
Общество

Более 1,3 тысяч человек рискуют лишиться работы в Новосибирской области

Сейчас в Новосибирской области зарегистрировано 14,6 тысяч безработных
Никита МАНЬКО
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В Новосибирской области сократят более 1,3 тысяч работниковВ Новосибирской области сократят более 1,3 тысяч работниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новосибирской области отметили рост безработицы — в прошлом месяце количество людей, которые не могуттнайти нужную вакансию, выросло на 1,5 %. Но это не все: руководители организаций планируют сократить более 1,3 тысяч человек к июню. Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития по региону.

Руководители 171 организации планировали высвободить более 3 тысяч работников к середине 2020 года, из них уже сократили 800 человек.

Рост безработицы в марте 2020 года оказался ниже прошлогодних показателей. Согласно последним данным рост составил 1,5 %, а в марте 2019 года этот же показатель составлял 3,9 %.

К 1 апреля 2020 года число безработных выросло до 14,5 тысяч человек. По данным службы занятости Новосибирской области, сейчас региональный банк вакансий содержит 31,5 тысяч предложений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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