Пособие по безработице в Новосибирске 2020: когда начнут выплачивать 14 тысяч и кому они положены

21 Апр 2020 2020-04-21T07:44:55+03:00

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В правительстве Новосибирской области рассказали, каким будет пособие по безработице в Новосибирске 2020. Всем, кто был признан безработным после 1 марта 2020 года, будут платить максимальное пособие независимо от их прежнего дохода. Для Новосибирской области максимальный размер пособия по безработице — 14 556 рублей. Об этом сообщили во вторник, 21 апреля.

— Максимальное пособие будет выплачиваться с 1 апреля по 30 июня. Если у безработных граждан есть дети, то для одного из родителей пособие будет увеличено: к сумме добавят по 3 тысячи рублей на каждого ребенка младше 18 лет, — сообщили в областном министерстве труда и социального развития.

Напомним, жители по всей стране, которые ищут работу, могут подать заявление через портал «Работа в России». Через портал после регистрации сведения о человеке автоматически передаются в отдел занятости населения по его месту жительства. Такой упрощенный порядок введен до 31 декабря 2020 года.

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