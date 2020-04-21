Пахнет гарью: стало известно, почему Новосибирск заволокло дымкой
Во вторник, 21 апреля, Новосибирск заволокло плотной дымкой. Как оказалось, это вовсе не туман: в воздухе четко ощущается запах гари. По данным сервиса CityAir стало понятно, что происходит в столице Сибири.
Как оказалось новосибирский воздух наполнен частицами РМ2,5: мельчайшие кусочки асфальта, автомобильных шин, сажи, соединений тяжелых металлов и солей.
Небо заволокло дымкой.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА
По данным сервиса, индекс загрязнения воздуха в 9 часов утра составил 6 баллов из 10. В одном кубическом метре воздуха находилось 105 мкг частиц РМ2,5 – это мельчайшие кусочки асфальта, автомобильных шин, сажи, соединений тяжелых металлов и солей. В городах частицы появляются также от пожаров, выхлопных газов, разрушения дорожного покрытия.
Напомним, в Новосибирской области объявлен пожароопасный сезон. В самом городе и его окрестностях горит сухая трава.
Пыль в Новосибирске.
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