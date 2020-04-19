2020-04-19T05:09:26+03:00
Происшествия

«Дым в окна, дышать нечем»: в отдаленных районах города местные жители начали поджигать траву

В Затулинский жилмассив приехала пожарная служба
Екатерина КОМЯКОВА
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- Траву подожгли рядом с домом, дышать было нечем, - рассказали жители. Фото: vk.com/incident_nsk- Траву подожгли рядом с домом, дышать было нечем, - рассказали жители. Фото: vk.com/incident_nsk
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В Новосибирске местные жители начали устраивать пал травы. В большинстве случаев это приводи к непредсказуемым последствиям. Так в Затулинском жилмассиве огонь распространился на большую территорию, дым поднялся столбом, и жители соседних многоэтажек забили тревогу.

- Траву подожгли рядом с домом, дышать было нечем, - пишут местные жители в группу «Инцидент.Новосибирск».

Трава горела за домом на улице Сибиряков-Гвардейцев, 64/3. На вызов местных жителей приехали пожарные. Также горожане сообщили о других подобных ситуациях. Так пал травы устроили на Слободе, в районе 10-го Порт-Артурского переулка, также приехали пожарные. Задымление третий день подряд ощущают и жители Военного городка, люди жалуются, что дым проходит в квартиру даже через закрытые пластиковые окна.

Трава горела за домом на улице Сибиряков-Гвардейцев, 64/3. Фото: vk.com/incident_nsk

Трава горела за домом на улице Сибиряков-Гвардейцев, 64/3. Фото: vk.com/incident_nsk

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ИСТОЧНИК KP.RU

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