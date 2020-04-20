Поиски сибирячки, пропавшей на даче во время самоизоляции, закончились трагедией

20 Апр 2020 2020-04-20T17:49:05+03:00

Ее нашли сегодня днем. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт».

Ее нашли погибшей в лесу, рядом с ней была предсмертная записка

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Поиски сибирячки, пропавшей на даче во время самоизоляции, обернулись трагедией. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».

— Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким, — пишут у себя в группе поисковики.

Как сообщили источник КП-Новосибирск, тело женщины нашли в лесу. Рядом с ней находилась предсмертная записка.

— Тело пропавшей было обнаружено сегодня днем на территории Советского района. Обстоятельства гибели выясняются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что сибирячка пропала неделю назад. Она жила со своей семьей в период самоизоляции на даче. Днем женщина уехала за продуктами, и не вернулась. Телефон тоже был недоступен.

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ИСТОЧНИК KP.RU