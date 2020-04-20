Поиски сибирячки, пропавшей на даче во время самоизоляции, закончились трагедией
Поиски сибирячки, пропавшей на даче во время самоизоляции, обернулись трагедией. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».
— Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким, — пишут у себя в группе поисковики.
Как сообщили источник КП-Новосибирск, тело женщины нашли в лесу. Рядом с ней находилась предсмертная записка.
— Тело пропавшей было обнаружено сегодня днем на территории Советского района. Обстоятельства гибели выясняются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Напомним, что сибирячка пропала неделю назад. Она жила со своей семьей в период самоизоляции на даче. Днем женщина уехала за продуктами, и не вернулась. Телефон тоже был недоступен.
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ИСТОЧНИК KP.RU