2020-04-20T17:49:05+03:00
Происшествия

Поиски сибирячки, пропавшей на даче во время самоизоляции, закончились трагедией

Ее нашли погибшей в лесу, рядом с ней была предсмертная записка
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Ее нашли сегодня днем. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт».Ее нашли сегодня днем. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт».
Изменить размер текста:

Поиски сибирячки, пропавшей на даче во время самоизоляции, обернулись трагедией. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».

— Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким, — пишут у себя в группе поисковики.

Как сообщили источник КП-Новосибирск, тело женщины нашли в лесу. Рядом с ней находилась предсмертная записка.

— Тело пропавшей было обнаружено сегодня днем на территории Советского района. Обстоятельства гибели выясняются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что сибирячка пропала неделю назад. Она жила со своей семьей в период самоизоляции на даче. Днем женщина уехала за продуктами, и не вернулась. Телефон тоже был недоступен.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ

«Жила на даче»: в Новосибирске пропала женщина, уехавшая за продуктами в магазин

Сибирячка на период режима самоизоляции переехала за город (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ушел из дома в лес»: 74-летний пенсионер во второй раз за месяц пропал в Новосибирске
Четвертый пациент умер от коронавируса в Новосибирске: ему было всего 38 лет
«Это экзамен на зрелость»: Александр Карелин прокомментировал эпидемию коронавируса
Поиски сибирячки, пропавшей на даче во время самоизоляции, закончились трагедией
В Новосибирске продавца шапок оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Находится в отдельной келье: кононавирусом заразился монах из Саввино-Сторожевского монастыря
В России коронавирусом болеют 44-летние, а в Китае - старики
Полиция проверит жениха-наркомана после угроз девушке, защитившей его невесту
Дорога без ям и колеи: Бердское шоссе отремонтируют в этом году
«Помещения продезинфицированы»: минздрав подтвердил COVID-19 у трех врачей новосибирской скорой
Идешь на работу — собери по пути мусор: сибиряки начали проводить коронавирусные субботники
Новосибирские молодогвардейцы стали донорами крови
Новосибирский журналист рассказал, как непросто вернуться из Таиланда в Новосибирск
Не надо подрабатывать репетитором: названы регионы, где молодые учителя получают высокие зарплаты
Тест на коронавирус в Новосибирске: где можно сдать, как проходить и сколько стоит
Быстрое прибытие ГБР стало залогом успешного предотвращения краж в минувшие выходные