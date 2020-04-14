«Жила на даче»: в Новосибирске пропала женщина, уехавшая за продуктами в магазин

14 Апр 2020 2020-04-14T04:58:03+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поиске 42-летней Луговцовой (Кривощековой) Натальи Михайловны. Она пропала во вторник, 13 апреля.

— Потерявшаяся живет со своей семьей в Советском районе на даче в период самоизоляции. Днем она поехала в магазин за продуктами на общественном транспорте. Через некоторое время телефон стал недоступен, женщина пропала из сети. С этого момента о ее местонахождении ничего не известно, — сообщила корреспонденту КП-Новосибирск руководитель «Лизы Алерт» Алеся Яблонских

Родные пропавшей также написали заявление в полицию. Вместе с ними сотрудники полиции объехали места, где могла быть женщина, но не нашли ее.

— Раньше она не пропадала, для семьи это полная неожиданность. Сейчас сделали ориентировку, ищем свидетелей. Днем еще полицейские посмотрят камеры. Возможно, на поиски выедут экипажи от нашего отряда, — рассказала Алеся Яблонских.

Рост Натальи 158 сантиметров, худощавое телосложение, зеленые глаза и темно-русые волосы до плеч. Была одета в черное с капюшоном пальто до колен, серую шапку с блестками, темно-синие джинсы и черные сапоги.

Если вы знаете, где сейчас пропавшая, или видели ее, сообщите по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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