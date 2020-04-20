20 Апр 2020 2020-04-20T05:39:59+03:00

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Главная мысль праздника Пасхи в том, что смерти нет. Христос воскрес, и показал нам - жизнь продолжается в царствие небесном. Когда мы приходим в церковь на пасхальное богослужение, то слышим многократное повторение радостной вести: «Христос Воскрес!» - «Воистину Воскрес!». В этих словах вся суть нашего существования. Жизнь бесконечна - в этом ее смысл. И в день Пасхи мы разделяем со всеми эту радость.

В рамках совместного проекта Новосибирской митрополии и «Комсомольскй правды» новосибирские батюшки рассказывают нашим читателям о традициях и основах православия. Обучающие видеоролики помогут всем, кто только начал путь к Богу и свое знакомство с духовным миром. Основные вопросы, которые возникают у нас, традиции, обряды – разберем все это вместе со священнослужителями.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2019-2020"

В чем смысл Пасхи и слов Христос Воскрес! .Главная мысль праздника Пасхи в том, что смерти нет. Христос воскрес, и показал нам - жизнь продолжается в царствие небесном. Когда мы приходим в церковь на пасхальное богослужение, то слышим многократное повторение радостной вести: Христос Воскрес! - Воистину Воскрес! . В этих словах вся суть нашего существования. Жизнь бесконечна - в этом ее смысл. И в день Пасхи мы разделяем со всеми эту радость.

ИСТОЧНИК KP.RU