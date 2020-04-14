«Выходила из дома три раза»: соседи сдали полицейским сибирячку, приехавшую из Таиланда

14 Апр 2020 2020-04-14T06:51:44+03:00

Соседи утверждают, что сибирячка покидала свою квартиру три раза после того, как вернулась из Таиланда. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Женщина отрицает, что нарушала карантин, но в правоохранительных органах есть видеозапись

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Жительница Кировского района Новосибирска нарушила двухнедельный карантин. Она 29 марта прилетела из Таиланда, и несмотря на то, что должна была сидеть дома, выходила из квартиры три раза: 29 марта, 2 и 7 апреля. На этом настаивают полицейские. По словам сотрудников, у них есть показания соседей и видеозапись.

— В Кировский районный суд поступили материалы о том, чтобы привлечь жительницу Новосибирска за то, что она неоднократно нарушила карантин. Сотрудникам полиции в объяснении она указала, что не согласна с обвинением, отрицает факт покидания своей квартиры, — сообщили в суде.

Женщина была против того, чтобы дело рассматривал без нее, поэтому заседание перенесли на 27 апреля.

Напомним, несколько новосибирцев, прилетевших из других стран и нарушивших карантин, уже наказаны: они обязаны будут заплатить штраф по 15 тысяч рублей каждый.

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ИСТОЧНИК KP.RU