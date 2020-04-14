«Выходила из дома три раза»: соседи сдали полицейским сибирячку, приехавшую из Таиланда
Жительница Кировского района Новосибирска нарушила двухнедельный карантин. Она 29 марта прилетела из Таиланда, и несмотря на то, что должна была сидеть дома, выходила из квартиры три раза: 29 марта, 2 и 7 апреля. На этом настаивают полицейские. По словам сотрудников, у них есть показания соседей и видеозапись.
— В Кировский районный суд поступили материалы о том, чтобы привлечь жительницу Новосибирска за то, что она неоднократно нарушила карантин. Сотрудникам полиции в объяснении она указала, что не согласна с обвинением, отрицает факт покидания своей квартиры, — сообщили в суде.
Женщина была против того, чтобы дело рассматривал без нее, поэтому заседание перенесли на 27 апреля.
Напомним, несколько новосибирцев, прилетевших из других стран и нарушивших карантин, уже наказаны: они обязаны будут заплатить штраф по 15 тысяч рублей каждый.
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ИСТОЧНИК KP.RU