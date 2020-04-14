«Жил не по прописке»: новосибирца, прилетевшего из Таиланда, оштрафовали на 15 тысяч рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T05:51:45+03:00

Мужчину, жившего не по прописке, оштрафовали на 15 тысяч рублей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Кировский районный суд решил оштрафовать жителя Новосибирска, прилетевшего из Таиланда. По правилам самоизоляции он должен был провести две недели на карантине. Известно, что новосибирец не выходил на улицу, его наказали за другое.

— Он прилетел 29 марта. Ему выдали постановление заместителя государственного санитарного врача по Новосибирской области о необходимости нахождения в режиме изоляции по месту проживания в Ленинском районе. Но фактически он находился в Кировском районе. Мужчина этого не отрицал. Он думал, что раз не выходил из квартиры, значит, ничего не нарушил, — говорится в сообщении суда.

В итоге новосибирцу придется теперь заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Его привлекли за административный проступок. Он касается нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU