Какие предприятия и сферы услуг откроются в Новосибирске с 12 апреля 2020 года
В субботу, 11 апреля, стало известно, какие предприятия и сферы услуг откроются в Новосибирске с 12 апреля 2020 года. Об этом рассказали на внеочередном заседании правительства Новосибирской области в субботу, 11 апреля.
Как гласит документ, принятый на заседании как изменение постановления, вернуться к прежнему режиму работы сельскохозяйственные, растение- и животноводческие предприятия, складские комплексы, автомобильные организации, почтовые отделения.
Возобновят работу телекоммуникационные компании, ремонтные предприятия, организации, связанные с уборкой, химчисткой и стиркой. В список попадают также парикмахерские и салоны красоты.
Эти организации начнут работать по прежнему графику вслед за промышленными и строительными предприятиями. Все остальные будут пока что закрыты до 30 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU