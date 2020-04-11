11 Апр 2020 2020-04-11T13:58:22+03:00

Откроются салоны красоты, парикмахерские и еще некоторые организации. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Рассказываем, какие предприятия и сферы услуг откроются в Новосибирске с 12 апреля 2020 года

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В субботу, 11 апреля, стало известно, какие предприятия и сферы услуг откроются в Новосибирске с 12 апреля 2020 года. Об этом рассказали на внеочередном заседании правительства Новосибирской области в субботу, 11 апреля.

Как гласит документ, принятый на заседании как изменение постановления, вернуться к прежнему режиму работы сельскохозяйственные, растение- и животноводческие предприятия, складские комплексы, автомобильные организации, почтовые отделения.

Возобновят работу телекоммуникационные компании, ремонтные предприятия, организации, связанные с уборкой, химчисткой и стиркой. В список попадают также парикмахерские и салоны красоты.

Эти организации начнут работать по прежнему графику вслед за промышленными и строительными предприятиями. Все остальные будут пока что закрыты до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU