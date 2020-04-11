Идем на ноготочки: в Новосибирске снова начинают работать салоны красоты

11 Апр 2020 2020-04-11T13:11:12+03:00

В Новосибирске снова начинают работать салоны красоты Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Такое решение приняли на заседании правительства региона

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В Новосибирске снова заработают парикмахерские и салоны красоты. Документ о возобновлении работы этих и еще нескольких организаций приняли на внеочередном заседании Правительства Новосибирской области 11 апреля.

Новосибирцы отреагировали на эту новость неоднозначно:

— В общем работает все, кроме школ.

— Торговлю тоже не открыли еще, увы

— Салоны красоты предполагают самый тесный контакт. Очень странно все.

— Наконец-то подстригусь, — написали пользователи в соцсетях.

Напомним, 31 марта в Новосибирской области ввели режим самоизоляции, многие предприятия и организации временно прекратили работу. Режим самоизоляции позже продлили до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU