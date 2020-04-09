Поиски новосибирца, пропавшего после свидания, закончились трагедией

9 Апр 2020 2020-04-09T17:28:50+03:00

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Новосибирские полицейские нашли тело 24-летнего Ивана Кучера спустя полгода после пропажи. Прошлой осенью молодой человек приехал на свидание к девушке, вышел из хостела 3 октября и пропал. Больше полугода полиции потребовалось на его поиск: тело сибиряка было найдено 8 апреля около 10.00 в районе поселка «Рыбачий».

Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, труп пропавшего мужчины был обнаружен в реке Обь. В настоящее время сотрудники МВД и СКР по Новосибирской области устанавливают причины и обстоятельства смерти мужчины.

Напомним,в октябре 2019 года Иван Кучер приехал в Новосибирск ради свидания с девушкой. По данным поисковиков, молодой человек встретился с возлюбленной 3 октября, а затем вернулся в хостел. Вечером того же дня он ушел из хостела в неизвестном направлении, оставив документы и вещи в комнате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU