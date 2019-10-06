«Приехал к девушке через полстраны и исчез»: в Новосибирске ищут пропавшего Кучера

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-06T13:43:00+03:00

Парень ушел из хостела и с четверга не выходит на связь

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Вот уже трое суток полиция и волонтеры ищут пропавшего 24-летнего парня - Ивана Кучера. Известно, что вечером 3 октября он ушел из хостела, который находится на улице Семьи Шамшиных, и с тех о его местоположении ничего неизвестно.

- Тревогу забили родные парня: последний раз он выходил с ними на связь в соцсетях, а потом ни на сообщения, ни на звонки не отвечал, - рассказывают в поисковом отряде «Маяк». - ПРи этом все вещи и документы остались у него в хостеле.

Как стало известно корреспондентам КП-Новосибирск, парень приехал в Новосибирск через полстраны ради свидания.

- В Новосибирске живет девушка, к которой он приехал на встречу, - рассказал КП-Новосибирск источник. - 3 октября они виделись.

Приметы пропавшего парня такие: рост 173 см, худощавого телосложения, русые волосы, короткая стрижка. Был одет в черные кофту, футболку, джинсы, черные кроссовки с белыми вставками.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят связаться с полицией или связаться с поисковым отрядом по тел. 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU