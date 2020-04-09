«Вектор» нашел добровольцев для испытания вакцин от коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T14:44:29+03:00

Генеральный директор центра вирусологии сообщил об этом на совещании с президентом

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Гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что для испытания вакцины найдены 180 добровольцев. Известно, что на данный момент вирусологи испытывают несколько протопив вакцин на животных, этот этап продлится до 30 апреля. Испытывать вакцину на людях начнут 29 июня.

— «Вектор» в регионы России поставил более 2 миллионов тест-систем на короновирусную инфекцию. Новосибирские ученые разработали еще одну тест-систему, которая позволяет понять, был ли у человека контакт с самим вирусом, а также оценить иммунитет человека к COVID-19. Предположительно, 10 апреля эту тест-систему зарегистрируют, а 13 апреля в регионы отправят 20 тысяч таких тестов. Для анализа достаточно взятия крови из пальца, и за два часа можно будет получить результат одновременно для 90 человек, — сообщил Ринат Максютов.

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