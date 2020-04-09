2020-04-09T14:44:29+03:00
Коронавирус Covid-19

«Вектор» нашел добровольцев для испытания вакцин от коронавируса

Генеральный директор центра вирусологии сообщил об этом на совещании с президентом
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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180 человеек стали добровольцами чтобы найти вакцину от коронавируса180 человеек стали добровольцами чтобы найти вакцину от коронавирусаФото: Алена МАРТЫНОВА
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Гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что для испытания вакцины найдены 180 добровольцев. Известно, что на данный момент вирусологи испытывают несколько протопив вакцин на животных, этот этап продлится до 30 апреля. Испытывать вакцину на людях начнут 29 июня.

— «Вектор» в регионы России поставил более 2 миллионов тест-систем на короновирусную инфекцию. Новосибирские ученые разработали еще одну тест-систему, которая позволяет понять, был ли у человека контакт с самим вирусом, а также оценить иммунитет человека к COVID-19. Предположительно, 10 апреля эту тест-систему зарегистрируют, а 13 апреля в регионы отправят 20 тысяч таких тестов. Для анализа достаточно взятия крови из пальца, и за два часа можно будет получить результат одновременно для 90 человек, — сообщил Ринат Максютов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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