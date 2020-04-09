2020-04-09T14:26:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Больницы в Новосибирске для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов

Рассказывает про больницы в Новосибирске для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Где в Новосибирске принимают больных коронавирусом. Фото: Минздрав НСОГде в Новосибирске принимают больных коронавирусом. Фото: Минздрав НСО
Изменить размер текста:

В столице Сибири успели подготовиться к распространению коронавируса. Мы рассказываем про больницы в Новосибирске для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов. Итак, в Центральном районе города находится городская инфекционная клиническая больница №1. На ее базе выделен корпус на 120 мест для тех, у кого подозревают или уже выявлен коронавирус. Кроме того на базе 11-ой городской больницы разворачивается госпиталь на 800 мест, это Ленинский район. Также в Октябрьском районе, на территории Военного городка продолжается строительство нового инфекционного центра, мощности его как раз будут предусмотрены на случай масштабного инфицирования населения.

— Пациентов с подозрением на коронавирус везут в первую инфекционную больницу в машине скорой помощи, если есть все основания полагать, что диагноз подтвердиться, то доставляют пациента в специальной капсуле, которая позволяет медикам не заразиться от пациента, — рассказывают специалисты.

О транспортировке пациента врачи сразу сообщают в больницу, чтобы врачи успели подготовиться ко встрече, надеть защитные костюмы, респираторы. При этом принимают пациента в мельцеровском боксе, где своя вентиляция и отдельный вход.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это вам не люкс»: 10 фото из жизни инфекционной больницы

Для людей с подозрением на коронавирус выделили один из корпусов. Корреспонденты КП-Новосибирск публикуют снимки оттуда (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вектор» нашел добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
Больницы в Новосибирске для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов
У нарушителя самоизоляции угнали Land Cruiser 200 с красивым номером
Досрочные каникулы в Новосибирске из-за коронавируса: когда начнутся и для кого
«По 6 машин каждую ночь»: воры аккумуляторов грабят владельцев авто в поселке под Новосибирском
Автодилеры, рестораторы, отельеры: «Мы будем соблюдать все правила, только дайте поработать»
«Восемь пациентов здоровы»: в Новосибирске выписали еще одного больного коронавирусом
«Состояние тяжелое»: больного коронавирусом новосибирца подключили к аппарату ИВЛ
Отменят ли ЕГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса: минобразования дало официальный комментарий
Антикризисный план: в Новосибирской области бизнесменам окажут помощь
Клуб рукопашного боя оштрафовали на 50 тысяч рублей за занятия для детей в период самоизоляции
Испугалась, что заболеет: пока сотрудница офиса микрозаймов доставала маску, фирму ограбили
Хорошо же сидели: сибирячка украла у подруги сумку с продуктами и деньги
Первый пошел: в Новосибирске оштрафовали парня за прогулку в парке
«Куда вы движетесь?»: мэр Новосибирска посоветовал горожанам носить с собой документ о том, куда вы идете
Отменят ли 1 мая 2020 в Новосибирске: мэрия дала официальный комментарий
«Поставить в зоопарк веб-камеры» — мэр Новосибирска одобрил идею перевести зверинец в формат онлайн
«Индивидуально разберусь и строго накажу»: Анатолий Локоть запретил отправлять людей в неоплачиваемый отпуск
Губернатор Андрей Травников о пансионатах для приезжих: «Я не сторонник тотальной обсервации»
Губернатор Андрей Травников: «Коронавирусом, как ОРВИ, переболеют все жители планеты»
«Почему ей их продали?»: новосибирцев возмутила женщина, которая купила в аптеке сразу сто масок