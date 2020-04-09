9 Апр 2020 2020-04-09T14:26:32+03:00

Рассказывает про больницы в Новосибирске для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов

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В столице Сибири успели подготовиться к распространению коронавируса. Мы рассказываем про больницы в Новосибирске для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов. Итак, в Центральном районе города находится городская инфекционная клиническая больница №1. На ее базе выделен корпус на 120 мест для тех, у кого подозревают или уже выявлен коронавирус. Кроме того на базе 11-ой городской больницы разворачивается госпиталь на 800 мест, это Ленинский район. Также в Октябрьском районе, на территории Военного городка продолжается строительство нового инфекционного центра, мощности его как раз будут предусмотрены на случай масштабного инфицирования населения.

— Пациентов с подозрением на коронавирус везут в первую инфекционную больницу в машине скорой помощи, если есть все основания полагать, что диагноз подтвердиться, то доставляют пациента в специальной капсуле, которая позволяет медикам не заразиться от пациента, — рассказывают специалисты.

О транспортировке пациента врачи сразу сообщают в больницу, чтобы врачи успели подготовиться ко встрече, надеть защитные костюмы, респираторы. При этом принимают пациента в мельцеровском боксе, где своя вентиляция и отдельный вход.

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Для людей с подозрением на коронавирус выделили один из корпусов. Корреспонденты КП-Новосибирск публикуют снимки оттуда (подробнее).

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