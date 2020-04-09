9 Апр 2020 2020-04-09T13:49:11+03:00

Ребята были бы рады, если бы уже сейчас их отпрваили отдыхать. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рассказываем все про досрочные каникулы в Новосибирске из-за коронавируса, когда начнутся и для кого

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Информация про досрочные каникулы в Новосибирке, когда начнутся и для кого, сейчас волнует многих родителей и детей. О том, что дети могут взять «отдых в кредит» стало известно накануне. Об этом заявили в Министерстве просвещения. При этом каждый регион будет решать сам, как воспользоваться этим правом. Начать каникулы раньше и уйти на отдых сейчас, восполнив пробелы в знаниях лишь в следующем учебном году, смогут ученики с 1 по 8 класс, а вот старшеклассники таким послаблением воспользоваться не смогут. Все дело в предстоящих экзаменах.

Воспользуется ли Новосибирская область такой возможностью? На этот вопрос ответил министр образования Сергей Федорчук:

— Пока такое решение не принято. Все решится в первые дни следующей недели, — пояснил КП-Новосибирск министр.

Напомним, в этом году в связи с угрозой распространения коронавируса школьные каникулы начались чуть раньше — 18 марта. В результате отдых для детей продлили до 1 апреля, после ученики вышли на уделенное обучение.

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Соответствующий приказ будет направлен в понедельник, 16 марта, по всем образовательным организациям (подробнее).

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