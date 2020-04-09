Автодилеры, рестораторы, отельеры: «Мы будем соблюдать все правила, только дайте поработать»

9 Апр 2020 2020-04-09T12:48:19+03:00

Рестораны и кафе хотят работать как раньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока региональные власти не могут разрешить бизнесу сферы услуг открыть двери для посетителей

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Новосибирские предприниматели просят власти разрешить им выйти на работу. Сначала бизнес обратился к губернатору, теперь соратники по вынужденному отпуску приняли участие во встрече с региональным минпромторгом. Представители автобизнеса, рестораторы, отельеры, владельцы салонов красоты и прочий бизнес сферы услуг обещал, что будет соблюдать все условия безопасности для сотрудников и клиентов. Но власти не смогли пойти навстречу предпринимателям.

— При принятии дальнейших решений мы будем опираться на эпидемиологическую ситуацию и ориентироваться прежде всего на безопасность жителей Новосибирской области. В настоящий момент возобновление работы предприятий во многих сферах не предоставляется возможным, — ответил на просьбу заместитель губернатора Сергей Семка.

Напомним, первая нерабочая неделя в стране была объявлена президентом 25 марта. Сначала почти вся страна ушла на каникулы с 30 марта по 5 апреля. Следующее решение было озвучено накануне окончания длинных выходных. «Домашний режим» продлен пока до конца апреля.

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Постановлением губернатора Новосибирской области утверждена форма справки, которую руководители предприятий, деятельность которых не приостановлена, должны выдавать сотрудникам. Эта справка дает право на передвижение по городу во время нерабочих дней по 30 апреля (подробнее).

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