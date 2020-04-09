«Состояние тяжелое»: больного коронавирусом новосибирца подключили к аппарату ИВЛ

9 Апр 2020 2020-04-09T12:00:57+03:00

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В четверг, 9 апреля, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала о состоянии больного коронавирусом, который никуда не выезжал из Новосибирска и не контактировал с зараженными. В среду, 7 апреля, министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил, что его состояние тяжелое.

— У пациента диагностирована пневмония и коронавирус. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи стабилизировали его состояние, — рассказала Лариса Позднякова.

Напомним, о заболевшем, который не контактировал с носителями коронавируса стало известно в среду, 7 апреля. Он работник одного из структурных подразделений сферы здравоохранения, но прямого отношения к медицине не имеет. Мужчина сначала лечился дома, а потом сам приехал в инфекционную больницу. Его госпитализировали с пневмонией, а потом тесты показали положительный результат на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU