2020-04-08T12:43:07+03:00
Общество

«Состояние тяжелое, он в реанимации»: стали известны новые подробности о новосибирце, больном коронавирусом

Об этом рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов
Ульяна ДЖАНКОВА
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Один из больных коронавирусом находится в реанимации.Один из больных коронавирусом находится в реанимации.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В среду, 8 апреля, стало известно еще о двух пациентах инфекционной больницы №1, у которых подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Оба — мужчины. Один из них прилетел с Москвы, он там какое-то время проживал.

А вот второй сибиряк за последнее время никуда не ездил: ни заграницу, ни в Москву. Более того, он не контактировал с теми, кто оттуда прилетел. Кто именно передал ему инфекцию, пока неизвестно. Медики и специалисты Роспотребнадзора сейчас устанавливают всех, кто общался с мужчиной, чтобы найти человека, который является носителем коронавируса. У всех, кто контактировал с сибиряком берут анализы на коронавирус.

— Надеемся мы найдем того человека, который передал ему инфекцию. Он сначала лечился сам, потом обратился в инфекционную больницу. Состояние его было средней степени тяжести, поэтому было принято решение его госпитализировать. У него были признаки пневмонии. Внутренне чутье какое-то заставило врачей инфекционной больницы его госпитализировать, взяли анализы и результат подтвердился. Это говорит о профессионализме тех людей, которые сегодня работают в инфекционной больнице, — рассказали министр здравоохранения.

По словам Константина Хальзова, состояние заболевшего коронавирусом тяжелое. Он находится в реанимации. Мужчина имеет отношения к здравоохранению, он работал в структурном подразделении минздрава, но прямого отношения к медицине оно не имеет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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