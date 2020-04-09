2020-04-09T10:34:11+03:00
Общество

Испугалась, что заболеет: пока сотрудница офиса микрозаймов доставала маску, фирму ограбили

Схватили налетчика сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ
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Охрана задержала жудика. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Охрана задержала жудика. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Молодой человек в медицинской маске совершил грабеж в тот момент, когда администратор офиса микрозаймов пыталась надеть своё средство защиты.

Инцидент произошел 8 апреля около 11 часов утра в Ленинском районе Новосибирска. Администратор, увидев входящего в офис молодого человека в медицинской маске, поторопилась достать и надеть свою. Но стоило ей только отвернуться, как злоумышленник перепрыгнул через стойку, приставил к животу женщины отвертку, схватил лежащие на столе материальные ценности и быстро выбежал. Добычей грабителя стали мобильный телефон и денежные средства в сумме 7000 рублей.

Когда преступник уже скрылся, администратор оправилась от шока, нажала на кнопку тревожной сигнализации и позвонила знакомому сотруднику полиции. Экипаж быстрого реагирования ГВАРДИИ прибыл на место происшествия спустя 6 минут, наряд полиции подъехал за ним следом. Найти и задержать грабителя по горячим следам, к сожалению, не удалось.

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ прокомментировали данное происшествие:

- Женщина подверглась нападению в тот момент, когда отвернулась, надевая маску. Важно всегда держать под рукой, а лучше – в руке тревожную кнопку и при малейшем подозрении на возникновение угрозы нажимать её! Ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной к посетителям! Риску подвержены сотрудники организаций, работающих с наличными деньгами и ценностями: ломбарды, микрокредитные организации, ювелирные магазины и т. п. Именно им в первую очередь необходимо быть внимательными и осторожными!

ИСТОЧНИК KP.RU

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