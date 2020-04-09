2020-04-09T10:23:13+03:00
Коронавирус Covid-19

«Куда вы движетесь?»: мэр Новосибирска посоветовал горожанам носить с собой документ о том, куда вы идете

Об этом глава города заявил, комментируя ситуацию с коронавирусом в Новосибирске
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
мэр Новосибирска посоветовал горожанам носить с собой документ о том, куда вы идете.мэр Новосибирска посоветовал горожанам носить с собой документ о том, куда вы идете.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В четверг, 9 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с гуляющими на улицах города и массовыми поездками в общественном транспорте. Несмотря на запрет выходить без надобности из дома, люди рвутся на свежий воздух.

Мэр отметил, что новосибирцам, как бы они не хотели прогулок, надо сидеть дома и отнестись к проблеме серьезно. Исключение — для граждан с допусками на работу.

— Есть правило: руководитель обязан выдать соответствующий документ, чтобы допустить сотрудника к работе. У каждого, находящегося сегодня на улице или в общественном транспорте, должен быть документ, который говорит: я следую на работу, на стройку, на предприятие непрерывного цикла. Его будет достаточно для правоохранительных и надзорных органов. Если документа не будет и вы не сможете объяснить, куда вы движетесь, то вам придется отвечать за свои действия, — ответил Анатолий Локоть.

Глава города подчеркнул, что здесь нет желания кого-то репрессировать. Но закон предусматривает ответственность за пренебрежение требованиями при угрозе или возникновении ЧС.

— Это не вымысел чиновников и не желание ограничить права и свободы, а призыв сохранить здоровье и не допустить распространения коронавируса на территории всей области, — сказал Локоть.

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ

Новые пропуска для пешеходов в Новосибирске в период самоизоляции: где можно получить и как действуют

Постановлением губернатора Новосибирской области утверждена форма справки, которую руководители предприятий, деятельность которых не приостановлена, должны выдавать сотрудникам. Эта справка дает право на передвижение по городу во время нерабочих дней по 30 апреля (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клуб рукопашного боя оштрафовали на 50 тысяч рублей за занятия для детей в период самоизоляции
Испугалась, что заболеет: пока сотрудница офиса микрозаймов доставала маску, фирму ограбили
Хорошо же сидели: сибирячка украла у подруги сумку с продуктами и деньги
Первый пошел: в Новосибирске оштрафовали парня за прогулку в парке
«Куда вы движетесь?»: мэр Новосибирска посоветовал горожанам носить с собой документ о том, куда вы идете
Отменят ли 1 мая 2020 в Новосибирске: мэрия дала официальный комментарий
«Поставить в зоопарк веб-камеры» — мэр Новосибирска одобрил идею перевести зверинец в формат онлайн
«Индивидуально разберусь и строго накажу»: Анатолий Локоть запретил отправлять людей в неоплачиваемый отпуск
Губернатор Андрей Травников о пансионатах для приезжих: «Я не сторонник тотальной обсервации»
Губернатор Андрей Травников: «Коронавирусом, как ОРВИ, переболеют все жители планеты»
«Почему ей их продали?»: новосибирцев возмутила женщина, которая купила в аптеке сразу сто масок