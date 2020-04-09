«Куда вы движетесь?»: мэр Новосибирска посоветовал горожанам носить с собой документ о том, куда вы идете

9 Апр 2020 2020-04-09T10:23:13+03:00

мэр Новосибирска посоветовал горожанам носить с собой документ о том, куда вы идете. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом глава города заявил, комментируя ситуацию с коронавирусом в Новосибирске

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В четверг, 9 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с гуляющими на улицах города и массовыми поездками в общественном транспорте. Несмотря на запрет выходить без надобности из дома, люди рвутся на свежий воздух.

Мэр отметил, что новосибирцам, как бы они не хотели прогулок, надо сидеть дома и отнестись к проблеме серьезно. Исключение — для граждан с допусками на работу.

— Есть правило: руководитель обязан выдать соответствующий документ, чтобы допустить сотрудника к работе. У каждого, находящегося сегодня на улице или в общественном транспорте, должен быть документ, который говорит: я следую на работу, на стройку, на предприятие непрерывного цикла. Его будет достаточно для правоохранительных и надзорных органов. Если документа не будет и вы не сможете объяснить, куда вы движетесь, то вам придется отвечать за свои действия, — ответил Анатолий Локоть.

Глава города подчеркнул, что здесь нет желания кого-то репрессировать. Но закон предусматривает ответственность за пренебрежение требованиями при угрозе или возникновении ЧС.

— Это не вымысел чиновников и не желание ограничить права и свободы, а призыв сохранить здоровье и не допустить распространения коронавируса на территории всей области, — сказал Локоть.

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