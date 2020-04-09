2020-04-09T10:13:19+03:00
Общество

«Поставить в зоопарк веб-камеры» — мэр Новосибирска одобрил идею перевести зверинец в формат онлайн

Эту идею предложила мэру КП-Новосибирск
Надежда РЫЖКИНА
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Мэр одобрил идею поставить в зоопарках веб-камеры, чтобы люди смотрели на зверей онлайн.Мэр одобрил идею поставить в зоопарках веб-камеры, чтобы люди смотрели на зверей онлайн.Фото: Даба ДАБАЕВ
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В четверг, 9 апреля, на часе прессы мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как относится к идее установить веб-камеры в зоопарке, чтобы горожане смогли смотреть на зверей онлайн, пока сидят дома на самоизоляции. С этим предложением выступили журналисты КП-Новосибирск.

— Неплохое предложение, очень интересное. Думаю, зоопарк тоже с удовольствием откликнется. Это будет хороший повод, особенно для маленьких новосибирцев, полюбоваться на животных. Может, даже экскурсию в онлайн-режиме сделать, — ответил Анатолий Локоть.

Мэр сказал, что даст такое поручение зоопарку, и поблагодарил за интересную идею.

Напомним, ранее стало известно, что Новосибирский зоопарк закрывает свои двери для посетителей до 30 апреля. Но при этом областные власти пообещали ему дополнительное финансирование. Речь идет о более, чем 27 миллионах рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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