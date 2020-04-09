«Поставить в зоопарк веб-камеры» — мэр Новосибирска одобрил идею перевести зверинец в формат онлайн
В четверг, 9 апреля, на часе прессы мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как относится к идее установить веб-камеры в зоопарке, чтобы горожане смогли смотреть на зверей онлайн, пока сидят дома на самоизоляции. С этим предложением выступили журналисты КП-Новосибирск.
— Неплохое предложение, очень интересное. Думаю, зоопарк тоже с удовольствием откликнется. Это будет хороший повод, особенно для маленьких новосибирцев, полюбоваться на животных. Может, даже экскурсию в онлайн-режиме сделать, — ответил Анатолий Локоть.
Мэр сказал, что даст такое поручение зоопарку, и поблагодарил за интересную идею.
Напомним, ранее стало известно, что Новосибирский зоопарк закрывает свои двери для посетителей до 30 апреля. Но при этом областные власти пообещали ему дополнительное финансирование. Речь идет о более, чем 27 миллионах рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оставайтесь дома: новосибирский зоопарк закрылся до 30 апреля
Это связано с продлением нерабочих дней (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»