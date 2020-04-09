Губернатор Андрей Травников о пансионатах для приезжих: «Я не сторонник тотальной обсервации»

9 Апр 2020 2020-04-09T09:05:51+03:00

Об этом глава региона заявил, комментируя ситуацию с коронавирусом на территории Новосибирской области

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В четверг, 9 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе. Глава региона высказался о содержании людей, прилетевших из за рубежа в обсерваторах.

— Я не сторонник тотальной обсервации. Это крайне вынужденная мера. Я благодарен Роспотребнадзору РФ за то, что они нас услышали и разрешили новосибирцев, возвращающихся из за рубежа отправлять на самоизоляцию домой. Почему нельзя применять обсерваторы массово? Это тоже определенный риск. Сегодня у нас в 6 обсерваторах находятся 250 жителей отдаленных регионов. Там соблюдается необходимый набор мер инфекционной безопасности. Но полностью исключить риск инфекции все равно нельзя. Это все-таки не инфекционное отделение с закрытыми боксами, — отметил Андрей Травников.

Напомним, в четверг, 9 апреля, стало известно еще о пяти новых заболевших коронавирусом в Новосибирской области. Таким образом, общее количество зараженных составило 18 человек, из них семеро уже выписали из больницы, у них отрицательные анализы на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU