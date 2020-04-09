«Две женщины никуда не уезжали»: что известно о пяти новых заболевших коронавирусом в Новосибирске

9 Апр 2020 2020-04-09T07:43:50+03:00

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В Новосибирской области за последние сутки врачи выявили пятерых больных коронавирусом. Среди них — две женщины и трое мужчин. Женщины контактировали с ранее заболевшим коронавирусом, а мужчины вернулись из поездок: Турции, Таиланда и Москвы.

Все они госпитализированы в инфекционную больницу №1. Все кто контактировал с заболевшими установлены. Сейчас медики связываются со всеми людьми, чтобы взять их под наблюдение.

— Всего в Новосибирской области коронавирус диагностирован у 18 человек, семеро уже выписаны, они выздоровели, — сообщили в оперштабе.

Напомним, в среду, 8 апреля, коронавирус был диагностирован у двоих жителей Новосибирска. Один из них никуда не ездил и не контактировал с зараженными. Сейчас он находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

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