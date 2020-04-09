2020-04-09T08:34:27+03:00
Коронавирус Covid-19

«Почему ей их продали?»: новосибирцев возмутила женщина, которая купила в аптеке сразу сто масок

При этом разрешено продавать только пять масок в одни руки, рассказываем, на какую хитрость пошла сибирячка
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Новосибирцев возмутила женщина, которая купила в аптеке сразу сто масок. Фото: стоп-кадр.Новосибирцев возмутила женщина, которая купила в аптеке сразу сто масок. Фото: стоп-кадр.
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В четверг, 9 апреля, житель Новосибирска рассказал о неприятном случае в муниципальной аптеке на Красном проспекте, 81. Покупательница пыталась выпросить у фармацевта 100 масок, хотя больше пяти штук одному человеку не продают. После того, как аптекарь сказала, что по чеку не может продать более пяти штук, женщина снова встала в очередь, будто она — следующий покупатель. И так несколько раз.

— В очереди люди попытались воззвать к ее совести и оставить маски другим нуждающимся. Все в такой же сложной ситуации, — рассказал Виталий Свирков в группе «Инцидент Новосибирск».

Напомним, в Новосибирске местные власти решили вопрос с дефицитом защитных масок. Накануне в муниципальные аптеки завезли 330 тысяч масок. Работникам аптек сказано не отпускать в одни руки больше пяти масок. Но что делать, если покупатель идет на подобную хитрость?

КП-Новосибирск обратилась в мэрию города за комментарием.

В муниципальной аптеке женщина попыталась купить 100 масок вместо 5.Это произошло сегодня утром. Узнал, что в муниципальной аптеке появились маски. Вместе с несколькими покупателями стояли в очереди. Женщина у окошк...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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