«В одни руки не больше пяти штук»: в муниципальные аптеки завезли 330 тысяч медицинских масок

9 Апр 2020 2020-04-09T05:25:31+03:00

В Новосибирск поступила партия из 330 тысяч масок. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Продавать их начали с 8 апреля, но есть ограничение

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В Новосибирск привезли 330 тысяч медицинских масок из Китая. Товар поступил в муниципальные аптеки вечером в среду, 8 апреля.

Директор муниципальной новосибирской аптечной сети Дмитрий Шеин отметил, что столько масок в «мирное» время обычно продают за три года.

— Сложно предсказать, насколько дней хватит этого количества. Станет понятно через два-три дня, будем отслеживать, как станут покупать маски, , — заявил Дмитрий Шеин. Он также рассказал, что переговоры с поставщиками не прекращены. Вместе с департаментом по соцполитике мэрии аптечная сеть будут договариваться о следующей партии.

Вечером среды маски развезли по муниципальным аптекам. Одна маска стоит 40 рублей. Но есть и ограничение — не больше пяти штук одному покупателю. Это сделано для того, чтобы исключить спекуляцию.

Напомним, раньше мэрия сообщала КП-Новосибирск, что ожидается поставка 320 тысяч масок. Груз долгое время находился на русско-китайской границе — на перевозки ввели ограничения из-за пандемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU