«Шарахаются, как от прокаженной»: у сибирячки, прилетевшей из Санкт-Петербурга, врач отказался брать анализы на коронавирус

8 Апр 2020 2020-04-08T11:43:21+03:00

У сибирячки не хотели брать анализы на коронавирус, несмотря на то, что она прилетела из Санкт-Петербурга с кашлем и температурой.

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Жительница Новосибирска по имени Ольга рассказала КП-Новосибирск о том, что врач из поликлиника не взял у нее анализ на коронавирус. Девушка рассказала, что она прилетела из Санкт-Петербурга и была простывшей. Из опасных симптомов у нее был сухой кашель и температура 37.5.

— Простыла я еще в Питере. На всякий случай перед вылетом я сдала анализ на коронавирус. Там с этим гораздо проще: приходишь в ближайшую больницу, объясняешь, в чем дело и все. Тогда тест показал, что у меня все в порядке, и я полетела в Новосибирск, — рассказала Ольга. — В Новосибирске мне стало хуже: к кашлю добавилась температура. Я вызвала врача из поликлиники. Он пришел, но смотрел на меня, как на прокаженную, даже документы не проверил и быстро потом убежал.

На вопрос Ольги, возможно стоит еще раз сдать анализы на коронавирус, врач ответил, что не положено.

В понедельник, 6 апреля, сибирячка снова вызвала врача, так как лучше ей не становилось. Медик попросту выписал ей антибиотик и снова ушел.

— За таблетками я, видимо, должна была идти сама, несмотря на то, что непонятно есть ли у меня коронавирус или нет. В доме я живу одна. Шла вторая неделя, как я прилетела, все симптомы сохранялись, я не понимала, что мне делать, можно выходить на улицу или нет. Еще у меня мама, ей 80 лет, она живет в другой квартиру, сдает комнаты людям, которые сейчас ходят на работу, но из-за того, что у меня не взяли тест на коронавирус, я не могла забрать ее к себе, — поделилась Ольга.

В итоге девушка вызвала бригаду «скорой помощи». Они тут же отвезли ее в инфекционную больницу №1, где взяли все необходимые анализы. Там медики удивились, почему до сих пор врач из поликлиники не взял тест на коронавирус. Результаты анализов станут известно 13 апреля, а пока Оля старается из дома не выходить, мало ли что.

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ИСТОЧНИК KP.RU