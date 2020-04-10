2020-04-10T08:49:56+03:00
Общество

Главный инфекционист Лариса Позднякова объяснила, почему тест на коронавирус не берут у всех

Медик утверждает, в этом нет необходимости
Ульяна ДЖАНКОВА
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Делать всем тесты на коронавирус, нет возможности, система направлена только на больных и контактных.Делать всем тесты на коронавирус, нет возможности, система направлена только на больных и контактных.
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В пятницы, 10 апреля, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова прокомментировала, почему тест на коронавирус делают не всем. Она рассказала, что сейчас на территории региона развернуто пять лабораторий по тестированию коронавирусной инфекции, основная — Роспотребнадзора.

— Если у человека признаки ОРВИ, и он хочет сделать тест, ему необходимо обратиться в медучреждение, либо вызвать врача на дом. Он осмотрит больного и сделает тест, если это будет необходимо. Если более тяжелый случай, человека госпитализируют на «скорой», — объяснила Лариса Позднякова. — При этом человек, у которого нет определенных показаний, он не сможет сделать тест. Почему так? Вот я здоров, но я очень сильно беспокоюсь, хочу сдать тест, нет, конечно никто его делать не будет, что такое тест, он дает вам результат только на сегодня. Вам дадут отрицательный результат, но никто не гарантирует что завтра, после завтра или через неделю вы не заболеете, не будете же бегать каждый день тест делать.

Главный инфекционист подчеркнула, что сейчас вся система работает именно на больных, контактных, в обсерваторах и так далее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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